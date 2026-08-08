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Safranbolu'da elektrikli bisiklet kazası: 1 ağır yaralı

Safranbolu'da elektrikli bisiklet kazası: 1 ağır yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü H.K. ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan H.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü H.K. (27) ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Babasultan Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. idaresindeki 78 ACR 688 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada H.K. ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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