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Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'ın altına girdi; sürücü öldü (2)

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Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'ın altına girdi; sürücü öldü (2)

2 ÇOCUK BABASIYDIBursa'da, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarpıp altına giren otomobilde ölen sürücü Mehmet Vehbi Yılmazer'in (39), İstanbul merkezli bir ilaç firmasının Bursa temsilcisi olduğu öğrenildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Bursa'da, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarpıp altına giren otomobilde ölen sürücü Mehmet Vehbi Yılmazer'in (39), İstanbul merkezli bir ilaç firmasının Bursa temsilcisi olduğu öğrenildi.

Cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilecek olan 2 çocuk babası Yılmazer, yarın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Barla Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İsmail Hakkı SEYMEN- Nevruz İLİMDAROĞLU,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Vehbi İstanbul Bursa Güncel Haberler

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