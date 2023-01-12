Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'ın altına girdi; sürücü öldü (2) Güncel Haberler 2 ÇOCUK BABASIYDIBursa'da, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarpıp altına giren otomobilde ölen sürücü Mehmet Vehbi Yılmazer'in (39), İstanbul merkezli bir ilaç firmasının Bursa temsilcisi olduğu öğrenildi. 2 ÇOCUK BABASIYDI Bursa'da, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarpıp altına giren otomobilde ölen sürücü Mehmet Vehbi Yılmazer'in (39), İstanbul merkezli bir ilaç firmasının Bursa temsilcisi olduğu öğrenildi. Cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilecek olan 2 çocuk babası Yılmazer, yarın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Barla Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İsmail Hakkı SEYMEN- Nevruz İLİMDAROĞLU, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mehmet Vehbi İstanbul Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'ın altına girdi; sürücü öldü (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.