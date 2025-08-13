Otomobil Devrildi: Çocuk Hayatını Kaybetti, Baba Yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin devrilmesi sonucu 9 yaşındaki M.D. hayatını kaybederken, babası A.D. yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, babası yaralandı.

A.D. yönetimindeki 07 ARK 290 plakalı otomobil, Pınarcık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile oğlu M.D. (9), ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
