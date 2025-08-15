Otomobil Devrildi: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi. Kazada 12 yaşındaki Mina Beykoz hayatını kaybederken, annesi ve dedesi yaralandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ile dedesi yaralandı.

Damla Beykoz idaresindeki 19 AAF 613 plakalı otomobil, Başçeşme mevkisinde şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, araçtaki kızı Mina Beykoz (12) ile babası Recep Köle, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mina Beykoz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
