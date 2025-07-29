Otomobil Dereye Yuvarlandı: Yaralı Kurtarıldı
Rize'nin Çayeli ilçesinde bir otomobilin dereye yuvarlanması sonucunda yaralanan sürücü, kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu yaralanan kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim K. yönetimindeki 53 DF 322 plakalı otomobil, Çataklıhoca Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, JAK, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden sedye ile alınan İbrahim K. sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel