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Orhangazi'de feci kaza: 3 yaralı

Orhangazi'de feci kaza: 3 yaralı
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BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bariyerlere çarpıp, refüje düşen otomobildeki 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bariyerlere çarpıp, refüje düşen otomobildeki 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gemlik-Orhangazi yolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Bursa'dan Yalova yönüne giderken Neslihan G.'nin (42) kontrolünü yitirdiği 16 BMG 067 plakalı otomobil, bariyerlere çarpıp, refüje düştü. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Nuran C. (30) ve N.G. (11) itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nuran C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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