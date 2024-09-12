Üye Girişi
Haberler

Otomobil Bakım Ustası Ahmet İlhan, Atıl Malzemelerle Köy Evlerinin Maketlerini Yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da otomobil bakım ustası olan Ahmet İlhan, sanayiden topladığı atıl malzemelerle küçükken hayran olduğu köy evlerinin maketlerini yapıyor. İlhan, evlerin maketlerini yaparak köy özlemini gideriyor ve arkadaşlarına hediye ediyor.

İstanbul'da otomobil bakım ustası olan Ahmet İlhan, sanayiden topladığı atıl malzemelerle küçükken hayran olduğu köy evlerinin maketlerini yapıyor.

Sultangazi'de bulunan bir sanayi sitesinde otomobil bakım merkezinin hem ustası hem de sahibi olan Ahmet İlhan, küçük yaşlarda otomobillere eklemeler yaparak maket yapmaya başladı.

İlerleyen yaşlarda Gümüşhane'deki köyüne giden İlhan, burada hayran olduğu köy evlerinin maketlerini yapmaya karar verdi.

Sanayideki atıl malzemeleri değerlendirmeyi düşünen İlhan, köyündeki evlerin maketlerini yapmaya başladı.

Gördüğü evleri kafasında modelleyen İlhan, atıl malzemelerle köy evlerinin neredeyse bire bir aynısını oluşturdu.

Ahmet İlhan, köyünü özlediğini söyleyen arkadaşlarına da evlerinin maketlerini yaparak hediye ediyor.

"Cebim sürekli atıl malzemelerle doldu"

Ahmet İlhan, AA muhabirine, maketleri yapmaya köyüne olan özlemi nedeniyle başladığını anlattı.

Yaklaşık 30 yıldır Sultangazi'deki sanayi sitesinde esnaflık yaptığını kaydeden İlhan, şunları söyledi:

"Bu hobiye duygu dolu başladım. Eski evlere bakıp, hayal kurarak başladım. Küçük yaşta köye gittiğim zaman hep 'Ben bu evin maketini yapacağım.' diye hayalini kurdum. Köyden İstanbul'a döndüğümde sürekli bir özlem oluyordu. Köyü özlüyordum. Önce ufak araçlarla başladım. 90'lı yıllarda Kur'an kursundan çıktığımda bakkalda satılan küçük arabaları alıp, cam filmi, paçalık yapardım. Bunu yaparken 10 yaşındaydım. Sonra alışkanlık yaptı. Şimdi de ev, araba, uçak yaparak devam ediyorum."

İlhan, maket yaparken şişe kapağı, conta gibi malzemeler kullandığını belirterek, "Tabi ki herkes basit şekilde yapmak ister. Mesela 3 boyutlu yazıcıyla yapınca, eski evlerdeki detayları yakalayamıyorsun." dedi.

Evlerin yapımında atıl malzemeler kullandığın aktaran İlhan, şunları söyledi:

"Evde pimapen, ahşap kapı yapacağım zaman yazıcı kullanmak yerine, el yapımı olması için atıl malzeme kullanarak yapıyorum. Aklınıza ne gelirse kullanıyorsunuz. Bu işlerle uğraşmaya başlayınca zaten eşyalara daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. Conta buluyorsunuz, kapının üzerine güzel pervaz olur diyorsunuz. Cebim mesela sürekli atıl malzemelerle dolu. Çamaşır suyu şişesinin kapağıyla mesela pervane çıkarabiliyorum. Ne kadar anlatsam az kalır aslında. Bir şeyi görüyorsunuz ve nasıl kullanabileceğinizi hayal ediyorsunuz."

"Bunu ticarete dökmek istemiyorum"

Yaptığı maketlerden maddi beklentisi olmadığını ifade eden İlhan, "Bir arkadaşımın köyünde evi var. Yaptığım maketleri gördü. Evin maketini yapmak istediğini ancak böyle yetenekleri olmadığını söyledi. Ben de evin fotoğraflarını çekip getirmesini söyledim. Yapıp, hediye etmek istedim. Benim amacım, köyündeki evine bakarak özlem gidermesi. Yaptıklarımı zaten hediye ediyorum. Böyle de devam edeceğim. Bunu ticarete dökmek istemiyorum." diye konuştu.

Ahmet İlhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanayide şunu yapmak o kadar iyi geliyor ki. Mesela canım bir şeye sıkılıyor, hemen yukarı çıkıp pencere yapıyorum. Bunu görüp yaşamanız lazım. Benim için farklı bir boyut. Ben bunu yaptığım zaman farklı hissediyorum. Herkesin farklı bir değeri, hobisi vardır. Benim rahatladığım şey ise bu. Benim terapim bu. Bambaşka bir his."

Kaynak: AA / Güncel

istanbul Güncel

Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Narin cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Hepsi birden adliyeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edildiler! Peki Narin Güran soruşturmasının 22 şüphelisi kim?

Düğümü onlar çözecek! Peki kim bu adliyeye sevk edilen 22 şüpheli?

 Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede 17 yıl önce Muhammed'in de cesedi bulunmuş

Narin'in bulunduğu dereden Muhammed'in de cesedini çıkarmışlar
Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

Dışarıdaki abiden suçlanan akrabaları için skandal savunma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bahar Candan olayı nedir, davası ne oldu? Bahar Candan çıktı mı, son durum nedir? TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır? Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu? Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim? Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman? MB Eylül ayı toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman Eylül 2024? 2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN? Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Dini günler takvimi! Tarihte bugün ne oldu? 12 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? ReeV Fancy ne kadar? ReeV Fancy (Reeder) elektrikli araç satışa çıktı mı? ReeV Fancy özellikleri neler? İlk teslimat ne zaman? 12 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
title