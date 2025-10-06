Otomatik Tüfekle Vurulan Kadın Ölümünde Eş Tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesinde kamp alanında otomatik tüfekle vurularak hayatını kaybeden Burçin Razak Akyürek'in eşi Temel Akyürek, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Eşinin kazara vurulduğunu öne sürdü.
İzmir'in Urla ilçesinde kamp yapmak için gittikleri alanda otomatik tüfekle vurulan Burçin Razak Akyürek'in (32) ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve ifadesinde eşini kazara vurduğunu öne süren Temel Akyürek (34), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
