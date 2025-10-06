Otomatik Tüfekle Vurulan Kadın Ölümünde Eş Tutuklandı

TUTUKLANDI

İzmir'in Urla ilçesinde kamp yapmak için gittikleri alanda otomatik tüfekle vurulan Burçin Razak Akyürek'in (32) ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve ifadesinde eşini kazara vurduğunu öne süren Temel Akyürek (34), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mert CONA/ İZMİR,