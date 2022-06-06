OTOBÜSTEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ: TELEFONUM BOZUK OLDUĞU İÇİN KENDİ KENDİNE FOTOĞRAF ÇEKER - Haberler

İett otobüsünde yan koltukta oturan E.A. (27) isimli kadının fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Muhsin B.'nin emniyet ifadesinde "Telefonum bozuk olduğu için tamirciye götürüyordum. Telefonum bozuk olduğu için ara ara kendi kendine fotoğraf çeker, mesajlar atar. Bu tamamen benim dışımda gerçekleşen olaydır" dediği öğrenildi. Savcılık, şüpheliyi "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Kadıköy - Ataşehir hattındaki bir İETT otobüsünde bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda, Muhsin B. isimli şüphelinin cep telefonu kamerasıyla yan koltukta oturan E.A. isimli kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Fotoğrafının çekildiğini fark eden kadın bağırarak tepki gösterdi. Yolcuların müdahale ettiği M.B., 2 çocuk babası olduğunu söyleyerek kendisini bırakmalarını söyledi. Otobüstekilerin tepkileri devam ederken polise de haber verildi. İhbar üzerine polis ekipleri otobüsü Acıbadem Köprüsü civarında durdurarak M.B.'yi gözaltına aldı.

'TELEFONUM BOZUK OLDUĞU İÇİN KENDİ KENDİNE ÇEKİYOR'

MAĞDUR KADININ AVUKAT OLDUĞU İDDİASI

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Şüphelinin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel