Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Yaşar Coşkun - Güncel
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otobüste 101 gram eroinle yakalanan yolcu T.E. (48) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
SEYDİŞEHİR, KONYA (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otobüste 101 gram eroinle yakalanan yolcu T.E. (48) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bugün saat 17.30'da Konya- Antalya kara yolunda rutin yol kontrol uygulaması yaptığı sırada Antalya'dan Aksaray'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada yolculardan T.E.'nin üzerinde 101 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.E., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Güncel