Otobüs Bagajında Bal Kabağından Uyuşturucu Çıktı: 1 Tutuklama
Osmaniye'de bir yolcu otobüsünün bagajında bulunan bal kabağında 706 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 19 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de yolcu otobüsünün bagajındaki bal kabağının içinde 706 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde otoyolda yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği yardımıyla aracın bagajını inceleyen ekipler, yolculardan H.P'nin (19) bıraktığı bal kabağının içinde 706 gram skunk buldu.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel