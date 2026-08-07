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Adana'da Atölyede İki Kişi Ölü Bulundu

Adana'da Atölyede İki Kişi Ölü Bulundu
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ADANA'da oto kilit tamiri yapılan atölyede, iş yeri sahibi Ö.C.Ç. (27) yerde, R.M. (25) isimli kadın otomobilde ölü bulundu.

ADANA'da oto kilit tamiri yapılan atölyede, iş yeri sahibi Ö.C.Ç. (27) yerde, R.M. (25) isimli kadın otomobilde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesindeki Tellidere Mahallesi'nde oto kilit tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. İşbaşı yapmaya gelen çalışanlar kepengi açarak girdikleri atölyede, iş yeri sahibi Ö.C.Ç.'yi yerde, R.M.'yi ise içerideki bir otomobilin içerisinde hareketsiz yatar halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede, Ö.C.Ç. ile R.M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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