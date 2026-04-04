Otizmli ikiz kayakçıların hedefi dünya şampiyonluğu

ERZURUM Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'ün otizmli ikizleri Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül (22), şubat ve mart aylarında Fransa ve Avusturya'da düzenlenen kayak şampiyonalarında dünya 2'ncilikleri ve 3'üncülükleri elde etti. Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i çocuklarıyla birlikte ziyaret eden Ünal Bingül, hedeflerinin 2030 Paralimpik Olimpiyatları'nda dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'ün milli kayakçı ikiz çocukları Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül, prematüre olarak dünyaya geldi. 3 yaşında otizmli oldukları anlaşılan ikizler, 6 yaşında spora başladı. 9 yaşında kayak yapmaya başlayan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan ikizler, 4-7 Şubat tarihlerinde Avusturya'da düzenlenen Zihinsel Engelliler Dünya Kayak Şampiyonası'nda 'Süper Grand Slalom' ile 'Slalom' yarışları ile 17-21 Mart tarihleri arasında düzenlenen Fransa Gourette Zihinsel Engelliler Dünya Kayak Şampiyonası'nda 'Süper Grand Slalom', 'Grand Slalom' ve 'Slalom' yarışlarında dünya 2'ncilikleri ve 3'üncülükleri elde etti. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Ankara'ya gelen ikiz sporcular, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ayrı ayrı bir araya geldi. Bakanlar, otizmli ikizleri tebrik ettiler. Bakan Çiftçi ile ikizlerin buluşmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

'KUVÖZDEN KÜRSÜYE'

Erzurum'da görev yapan Başsavcı Bingül, biri 800 gram, diğeri 1200 gram doğan ikizlerinin hikayesini anlattı. Bingül, "Ben 'kuvözden kürsüye' diyorum. Annesi çok büyük bir emek harcadı. Boyunlarını tutamıyorlardı, kasları gevşekti. Yaklaşık 6 ayda fizik tedaviyle ayakta durabilecek şekle getirdik. O sırada 3 yaşına doğru konuşmamaları, uyarılarımıza cevap vermemeleri, göz teması kurmamaları üzerine biz şüphelendik ve psikiyatriste gittik. Orada da otizm teşhisini aldık. Otizmin ne olduğunu da bilmiyorduk. Ancak araştırınca çok zor ve ömür boyu süren ve maalesef sadece iyileştirme sağlanabilen bir durum olduğunu anladık. Bakıma muhtaç olmadan yaşayabilmesi mümkün değil. Bunu öğrenince çok üzüldük; ama her şey Yüce Rabb'imden gelir. Ondan sonra büyük bir maddi manevi mücadeleye başladık. Eğitime başladık, bütün gücümüzü çocuklarımıza verdik. Sporla, özel eğitimle çocukların mümkün olduğu kadar ayakta durmasını sağlamaya çalıştık" dedi.

'HEDEFİMİZ 2030'

Bingül, özel eğitim ve tedavi süreçlerinin ardından ikizlerinin konuşabilir duruma geldiğini anlatarak, "Şu anda Murat konuşabiliyor; ama çok tekrarları var. Zeynep de kendini ifade edebiliyor. Bunu sağladık. Ondan sonra da sporla destekledik. Kayak çok zor, disiplinli ve çok pahalı bir spor. ve biz kendi imkanlarımızla kayak yaptırmaya çalışıyoruz. Çünkü 16 yıllık bir emek var. ve bu çocuklar artık madalyalar almaya başladılar. Türkiye'mizi en son Fransa'da bir hafta önce düzenlenen ve 2030 Paralimpik Olimpiyatları'nın etap yarışlarından birisi olan, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinin katıldığı yarışmada Zeynep 3 tane dünya 2'nciliği, Murat da 3 tane dünya 3'üncülüğü aldı. Amacımız 2030'da şanlı bayrağımızı, Türk bayrağımızı göndere çektirebilmek veya Türkiye'mizi olimpiyatlarda şanlı bayrağımızla temsil edebilmek. Bizim hayalimiz, amacımız bu. Kotamızı tamamlarsak 2030'daki 16 yıllık bir emek, bir hayal gerçekleşecek. ve böyle bir mücadeleyi biz gücümüz yettiği sürece sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bingül, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile ziyaret esnasında yaşanan renkli görüntülere ilişkin ise "Sağ olsun, o samimiyetle davrandı. Çocuklar zaten başka türlü olamaz, evdeki halleri neyse buradaki halleri de o. Sağ olsun, o güzelliğini gösterdi bize. Gerçekten çok samimi, çok duygulandıran, çok güzel anlar oldu. O yüzden kendisine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı