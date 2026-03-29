Yaren leylekle balıkçı "Adem amca"nın dostluğu otizmli gencin tuvaline yansıdı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Yaren leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu otizmli Ali Dökücü tarafından resmedildi. Dökücü, Yaren ve Yılmaz ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu otizmli genç tarafından resmedildi.

Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi"yle tanınan ve göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a gelen Yaren, Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor.

Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki geleneksel pozu, İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki otizmli Ali Dökücü'nün de dikkatini çekti.

Çizim yapmaya ilgisi olan ve bu yeteneğiyle farklı farklı konuları ele alan Dökücü, bu kez de sembol fotoğrafı tuvaline yansıttı.

Eskikaraağaç'a gelerek Adem Yılmaz ile tanışan Dökücü, çizdiği resmi de kendisine hediye etti.

Ali Dökücü, AA muhabirine, Yaren ve Adem Yılmaz'ı merak ettiğini ve buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bu buluşmanın hayali olduğunu belirten Dökücü, çok duygulandığını ifade etti.

"Mutluluk verici"

Adem Yılmaz da dostluk hikayelerine ilginin sürekli arttığını dile getirdi.

Bu tür hediyelerin de kendisini gururlandırdığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hediyeyi ömür boyu saklayacağım. Gerçekten memnuniyet verici bir durum. Ali gibi çocuklar böyle çizimler yaparak, bana getiriyorlar. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Yaren, köyümüzün sembolü oldu. Bu bize mutluluk veriyor. Tüm halkımız da artık bağrına bastı. O yüzden çok mutluluk verici. Çok insan geliyor. Onlarla tanışıyoruz. Sandal turu yapıyoruz."

"Ali, hikayenin kahramanlarını canlı görmeyi hep hayal ediyordu"

Ali Dökücü'nün annesi Ahu Kamacı ise oğlunun erken yaşlarda hayvanları çizmeye başladığını söyledi.

Yaren leyleğin hikayesinin de bu yönden Ali'nin çok dikkatini çektiğini belirten Kamacı, şunları kaydetti:

"Haberlerden gördüğümüz sembol olan bir fotoğraf vardı. Ali hemen onu çizmek istediğini söyledi. Biz de zaten onunla birlikte bu sevinci yaşadık. Resim bittikten sonra gelip hediye etmek istedik. Ali, hikayenin kahramanlarını canlı görmeyi hep hayal ediyordu. Hem bu hayalini tabloya yansıttı hem de gelip gördü. Çok mutluyuz. Çok keyif verici bir ortam var. Cennet gibi bir yer. Yaren gerçekten doğru adresi seçmiş."

Kaynak: AA / Sergen Sezgin
