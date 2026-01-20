Haberler

Eskişehir'de otizmli gençlerin istihdamı için işverenlere yol haritası hazırlanıyor

Eskişehir'de otizmli gençlerin istihdamı için işverenlere yol haritası hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Erasmus Projesi kapsamında, otizmli gençlerin destekli istihdamına yönelik işverenler ve çalışma arkadaşları için bir yol haritası geliştirilmesi hedefleniyor.

Eskişehir Valiliği ile Anadolu Üniversitesi işbirliğinde yürütülen Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında, otizmli gençlerin destekli istihdamına yönelik işverenler ve çalışma arkadaşları için yol haritası hazırlanacak.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Yıldız'ın yürütücülüğünde hayata geçirilen "Otizmli Gençlerin Destekli İstihdamında İşverenler ve Çalışma Arkadaşları İçin Yol Haritası" projesinde, Türkiye'den Alpaslan Otizm Vakfı ile İspanya, Avusturya ve Romanya'dan ortaklar yer alıyor.

Proje kapsamında, otizmli gençlerin istihdam sürecinde karşılaştığı önyargılar ve destek eksikliklerinin giderilmesi, işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışma ortamlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gençlerin yetenekleri, iş ortamında desteklenme yöntemleri ve sosyal etkileşimlerinin güçlendirilmesine yönelik rehber niteliğinde bir yol haritası hazırlanması planlanıyor.

"Çevrenin güçlendirilmesi" yaklaşımını benimseyen proje, birey veya engel odaklı çalışmalardan farklı olarak iş yerlerinin kapsayıcı biçimde yapılandırılmasına odaklanıyor.

Açıklamada projenin açılış toplantısındaki konuşmasına yer verilen Gizem Yıldız, sürdürülebilir istihdamın otizmli bireyler ve toplum açısından yaşam kalitesini artıran temel unsurlardan biri olduğunu belirterek, projenin işveren ve çalışma arkadaşlarının bilinçlendirilmesini amaçladığını söyledi.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ise projeye ilişkin gelişme ve sonuçların Eskişehir Valiliği aracılığıyla özel eğitim okulları ile Ticaret ve Sanayi Odalarına iletileceğini ayrıca Anadolu Üniversitesi açık ders kaynaklarında ve Radyo A'da yayımlanan "Farkındalık Frekansı" programında paylaşılmasının planlandığını ifade etti.

Eskişehir Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu da iş dünyasında otizme ilişkin yanlış kanılar ve bilgi eksikliğinin istihdamın sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı

Üniversitede sahte öğrenci skandalı! İdari personel tutuklandı
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı

Üniversitede sahte öğrenci skandalı! İdari personel tutuklandı
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın