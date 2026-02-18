Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan otizmli genç, hayata yeni bir adım attı

Muş'ta 24 yaşındaki otizmli genç, 7 yıl süren uyuşturucu bağımlılığından kurtularak hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Arkadaş çevresinin etkisiyle 17 yaşında uyuşturucu kullanımına başlayan otizmli H.U, 7 yıl süren uyuşturucu bağımlılığından kurtulmaya karar verdi.

Ailesinin desteği ve Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğinin yönlendirmesiyle Şanlıurfa'ya giden genç, Liman Ayık Yaşam Derneği'nin İlaçsız Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Merkezde 6 ay boyunca ilaçsız tedavi uygulanan ve bağımlılıktan kurtulmayı başaran H.U, aldığı destekler sayesinde yeni bir hayata "merhaba" dedi.

"Çok şükür hayata yeniden bağlandım"

Hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten H.U, bağımlılık sürecinde çok zorluklar yaşadığını, tedavi sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

Bağımlılıktan kurtulanları örnek aldığını anlatan genç, şunları kaydetti:

"O sürede evde zorluklar çektim, krizler atlattım. Annemle Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'ne gittik. Dernek Başkanı Alparslan Bingöl, Şanlıurfa'daki rehabilitasyon merkezine yönlendirdi. İlk başlarda biraz zorlandım. 6 ay orada kaldım ve sürecimi bitirdim. Çok şükür hayata yeniden bağlandım. Merkezde hocalarımız hep yanımızdaydı. Onların desteğiyle atlattım. Şimdi ailemin yüzü gülüyor. Daha önce aileme çok çektirdim. 'Bırakamam' diye bir şey yok. İnsan isterse, her şeyi bırakır. Aileniz ve kendiniz için uyuşturucuyu bırakın."

"5 gencimizi bataklıktan çekip aldık"

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl de Muş'ta 12 yılı aşkındır uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiklerini ifade etti.

Gençleri topluma kazandırmak için gece gündüz sahada çalıştıklarını dile getiren Bingöl, "Bu yıl derneğimize 12 kişi müracaat etti. 12 kişiden 5'ini rehabilitasyon merkezlerine yönlendirdik. 5 gencimizi bataklıktan çekip aldık. Allah'a çok şükür 6 aydır ilaçsız tedavi olan kardeşimiz Muş'a geldi. Kendisi huzurlu. Hiçbir gencimizin maddeye kurban gitmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Gençlerin toplum yararına faydalı hizmetler yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Bingöl, şöyle konuştu:

"Şehrimizde bağımlılıkla mücadele için 7 gün 24 saat sahadayız. İlimizde anneler ağlamasın. Muş'ta gençlerimizin madde bağımlılığına kurban olmasına gönlümüz razı değil. Muş'un evlatları için üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız. Uyuşturucudan kurtulan kardeşimiz otizmli. Bu süreç bizler için de zordu ama ona güveniyorduk ve başaracağımıza inanıyorduk. Onun bağımlılıktan kurtulması, çok umut verici oldu. İş bulması için de yardımcı olacağız."