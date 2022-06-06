Otizmli Emirhan'ın hastanede yatağa bağlanmasına inceleme - Haberler

İZMİR'de otizmli Emirhan Özkan'ın (17), tedavi için götürüldüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sedyeye bağlanıp, saatlerce bekletilmesiyle ilgili hastane yönetimi, harekete geçerek inceleme başlattı. Yaşadığı travma nedeniyle nöroloji ve psikiyatri servislerinde kontrolden geçirilen Emirhan'a ellerindeki güç kaybıyla ilgili de test yapılacağı öğrenildi.

İzmir'de yaşayan Uğur Özkan ve Elif Özkan (47) çiftinin otizmli ve yüzde 90 engelli oğlu Emirhan, 11 Mayıs'ta rahatsızlanınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürüldü. Emirhan, burada bekletilirken, hareketli olması nedeniyle el, ayak ve karın bölgesinden yatağa bağlandı. Yatarak tedavi gören hastaların kendilerine, diğer hastalara veya hastane çalışanlarına yönelik zarar verici davranışlarına engel olmak amacıyla yapılan fiziksel tespit uygulanmasına yaklaşık 10 saat maruz kalan Emirhan'ın vücudunda yaralar oluştu. Baba Özkan, 20 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayetini iletti.