Haberler

Koruyucu aile, otizm teşhisi konulan çocuğu sevgiyle büyütüyor

Koruyucu aile, otizm teşhisi konulan çocuğu sevgiyle büyütüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da Fadim ve Yüksel Külahçı çifti, koruyucu ailesi oldukları çocuğa 1,5 yıl sonra otizm teşhisi konulunca onu sahiplenerek sevgiyle büyütüyor. Çift, çocuğun eğitimi için ellerinden geleni yaparken, bir çocuğa daha yuva olmak için yeniden başvuruda bulundu.

Karaman'da yaşayan Fadim ve Yüksel Külahçı çifti, koruyucu ailesi oldukları çocuğa 1,5 yıl sonra otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulmasının ardından onu sahiplenerek sevgiyle büyütüyor.

Külahçı çifti, evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile olmayı düşündü.

Bu süreçte 2009'da bir erkek çocukları dünyaya gelen çift, bir çocuğa daha yuva olma fikrinden hiç vazgeçmedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuruları kabul edilen aile, 2021'de 3,5 yaşındaki erkek çocuğa evlerinin kapısını açtı.

Külahçı çifti, koruyucu aile oldukları çocuğa 5 yaşında otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulunca sahiplenip kendi evlatlarından ayırmadıkları çocuğun eğitimi için ellerinden geleni yapıyor.

"Koruyucu anne baba çocuğu kalbinden büyütüyor"

Fadim Külahçı, AA muhabirine, hayatlarındaki en güzel kararı koruyucu aile olmakla verdiklerini söyledi.

Koruyucu aile oldukları çocuklarının kendileri için öz evlatlarından hiçbir farkı olmadığını vurgulayan 46 yaşındaki Külahçı, şöyle konuştu:

"Evlendikten 7 sene sonra bir çocuk sahibi olduk. Koruyucu aile olduğumuz çocuğumuza otizm teşhisi konulduğunda sadece ağladım. Doktor, rehabilitasyon, sevgi ve psikiyatri desteğiyle süreci atlatacağımızı söyleyince biz de eğitimi ve gelişimi için elimizden geleni yaptık. Tatile gidiyoruz, basket oynuyoruz, sürekli beraberiz. Evde yardımlaşıyoruz. Ağabeyinden daha çok bana destek oluyor. Kendine güveni geldi. Şimdi öğretmeniyle, arkadaşlarıyla iletişimi düzeldi. Pes etmedik. 'Acaba' bile demedim. Ana oğuldan farkımız yok. Koruyucu anne baba çocuğu kalbinden büyütüyor. Ben öyle hissediyorum. 'Sen bizim kalbimizden büyüdün, kalbimizden doğdun' diyoruz."

"Merhaba" bile diyemeyen çocuklarındaki gelişimin ve değişimin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Külahçı, bir çocuğa daha yuva olmak için yeniden başvuru yaptıklarını dile getirdi.

"İyi ki onu yanımıza almışız. Hayatımızda güzel, pozitif şeyler oldu"

Yüksel Külahçı ise koruyucu aileliğin hayatlarına bereket getirdiğini ifade etti.

Koruyucu aile olmak isteyenlerin hiç tereddüt etmemeleri gerektiğini anlatan 47 yaşındaki Külahçı, "İyi ki onu yanımıza almışız. Hayatımızda güzel, pozitif şeyler oldu. Kendi çocuğundan ayırt etmiyorsun. O sevgi ve şefkat karşılıklı olarak aşılanıyor. Çok güzel bir duygu. Evine neşe geliyor." dedi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Alman çift, hamburger ve kolaya resmen cüzdanı bıraktı
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar

Devlet desteğiyle başladı, şimdi 600 bin lira kazanıyor
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Taksicinin 300 dolarlık 'turist oyunu' müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı

Bak sen şu işe! İngilizce konuşan müşteriye taksiciden akılalmaz tuzak
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı