Otizm tanısıyla başladığı eğitim yolculuğunda üniversiteli oldu

İZMİR'de ilkokul 3'üncü sınıfta otizm tanısı alan Mehmet Atalay Sağlık (22), yıllarca aldığı özel eğitimin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Eğitimini sürdüren Sağlık, otizm tanısının hayallerine ulaşmasına engel olmadığını söyledi.

Kentte yaşayan Mehmet Atalay Sağlık'a, ilkokul 3'üncü sınıfta, öğretmenlerinin dikkatini çeken iletişim ve davranış farklılıkları üzerine ailesinin doktora başvurmasıyla otizm tanısı konuldu. Tanının ardından uzun yıllar özel eğitim desteği alan Sağlık, çocukluk yıllarından itibaren tarihe ve sanata ilgi duydu. Üniversite sınavına hazırlandığı 2021 yılında babası Necati Sağlık'ı kaybeden Mehmet Atalay Sağlık, buna rağmen eğitim hedefinden vazgeçmedi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazanan Sağlık, eğitimini sürdürüyor.

'İKİ KİTABIM VAR'

Otizm tanısının hayallerine ulaşmasına engel olmadığını belirten Mehmet Atalay Sağlık, "Ben Otizm Farkındalık Günü olan 2 Nisan 2003 tarihinde dünyaya geldim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde sevdiğim bölüm olan Tarih bölümünde okuyorum. Aynı zamanda sanatla da ilgileniyorum. Matbaada bastırdığım iki kitabım var. Biri, 10 yaşımdan beri yazdığım şiirlerden oluşan 'İrfan Denizi', diğeri ise üniversite yıllarında yazmaya başladığım 'Kahkaha Mahallesi' adlı kitabım" dedi.

'KEŞFETMEYİ SEVİYORUM'

Tarih bölümüne büyük ilgi duyduğunu belirten Sağlık, "Ben kendime 'iştahlı bir kaşif' ya da 'azimli bir seyyah' diyorum. Tıpkı Orta Çağ'da Çin Seddi'ni aşan iki seyyah Marco Polo ve İbn Battuta gibi keşfetmeyi seviyorum. Otizm Farkındalık Günü kapsamında üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte yer aldım. Bunun çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Okulumda başka otizmli bir birey var mı; bilmiyorum ancak bunu cesurca dile getiren ben oldum" diye konuştu.

'ÇOK GURUR DUYUYORUM'

Mehmet Atalay Sağlık'ın annesi Feride Sağlık (64) ise oğlunun çocukluğundan itibaren yaşadığı süreci anlatıp, "Atalay çok hareketli bir çocuktu ancak okulda içine kapanık ve tedirgindi. Öğretmeninin tavsiyesi üzerine hastaneye gittik ve otizm tanısı konuldu. O günden sonra tedaviye başladık ve özel eğitim aldı. İletişiminin gelişmesi için satranç kursuna gitti. Dikkat eksikliğini yendi, arkadaşlarıyla iletişimi arttı ve çeşitli ödüller almaya başladı. Tiyatroda da başarılıydı. Aynı zamanda tarihe çok ilgisi vardı. Atalay'ın YKS'ye gireceği yıl babası Necati Sağlık'ı kaybettik. Zor bir süreç geçirdik. Buna rağmen sınavda başarılı olarak Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Üniversiteye alışma sürecinde biraz bocaladı. Ben de öğretmenleriyle sürekli iletişim halinde oldum. Onunla çok gurur duyuyorum. Gittiği her yerde başarılı oluyor ve oğlumdan 'Akıllı, becerikli ve çok kibar' diye söz ediyorlar. Tarihe ilgisi her zaman vardı. Ortaokuldaki tarih öğretmeni derste onu kaldırıp, 'Sen anlat, çok güzel anlatıyorsun' dermiş. Aslında puanı eczacılık bölümüne de yetiyordu. Ben eczacılık okumasını istedim ancak o, 'Tarihçi olacağım' dedi. Ben de isteğini kırmadım. Çünkü çocuklar sevdikleri alanda daha başarılı oluyor" dedi.

'SAYGISI VE SEVGİSİ HEP ÇOK BÜYÜKTÜ'

Özel eğitim öğretmeni Nurcan Yıldız da "Atalay, özel eğitimden mezun ettiğimiz öğrencilerimizden biri. İlk geldiği günden beri bizi hiç üzmedi. Saygısı ve sevgisi hep çok büyüktü. Bugün bu başarılarını görmek bizi çok gururlandırıyor. Atalay'ı gelecekte çok daha iyi yerlerde göreceğimize inanıyoruz. Her seansa geldiğinde bize tarih ve savaşlarla ilgili testler hazırlardı. Bazen testi geçebiliyorduk, bazen geçemiyorduk. Zorlandığımız yerlerde ise doğru bilgileri hemen bize anlatıyordu. Atalay sayesinde erken tanı ve özel eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı