Otizm için Kamu Spotu Yayın Onayı Aldı

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı tarafından hazırlanan "Otizmi Tanı" adlı kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından onaylanarak "kamu yararına yönelik film" statüsü kazandı, televizyon ile radyo yayınlarında yayımlanması tavsiye edildi.

SOBE'den yapılan yazılı açıklamada, erken tanı ve doğru yönlendirme sayesinde otizmli çocukların kaynaştırma sınıflarında eğitim hayatına daha etkin bir şekilde katılabildiği belirtildi.

Kamu spotuyla, aileleri bilinçlendirmenin, toplumda farkındalığı artırmanın ve toplumsal duyarlılığı güçlendirmenin hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016'da Konya'da kurulan SOBE Vakfı, otizmli bireylerin eğitim, gelişim ve sosyal hayata katılımını destekleyen kapsamlı çalışmalar yürütüyor. 'Otizmi Tanı' spotu ile ailelere, çocuklarının gelişimsel farklılıklarını yakından gözlemlemeleri ve gerektiğinde uzman desteği almaları çağrısı yapılıyor. Vakıf, erken tanı ve doğru eğitimin otizmli çocukların bağımsız yaşam becerilerini geliştirmede kritik rol oynadığını vurguluyor ve toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyor."

Açıklamada, kamu spotunun, RTÜK'ün resmi internet sitesi www.rtuk.gov.tr adresinde yer alan "Yayıncı-Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları" bölümünden izlenebildiği aktarıldı.