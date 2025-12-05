Haberler

Otizmli öğrencisini merdiven ittiği ileri sürülen okul müdürünün tahliye talebine ret

Otizmli öğrencisini merdiven ittiği ileri sürülen okul müdürünün tahliye talebine ret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizimli ortaokul öğrencisi B.U.U.'yu merdivenlerden iterek düşürdüğü iddia edilen okul müdürü Bekir Güçlü, tutuklu yargılanıyor. Güçlü, suçu reddedip tahliyesini istedi, ancak hakim tutukluluk halinin devamına karar verdi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otizimli ortaokul öğrencisi B.U.U.'yu (13) merdivenlerden iterek düşürdüğü ileri sürülen okul müdürü Bekir Güçlü, 'kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan tutuklu yargılandığı davada, hakkındaki suçlamaları reddedip, tahliyesini istedi. Hakim, Güçlü'nün tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay, 5 Kasım'da saat 09.30 sıralarında Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıfta eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U., okul müdürü Bekir Güçlü'nün müdahalesi sonucu merdivenden düştü. Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansırken, B.U.U yaralandı. Eve gidince durumu ailesine anlatan B.U.U., Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aile, çocukları B.U.U.'nun tedavisinin ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte jandarmaya giderek, okul müdürü Güçlü'den şikayetçi oldu. Durumun bildirilmesi ile harekete geçen Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. B.U.U. için alınan adli muayene raporunda; hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA EKLENDİ

Olaya ilişkin okulun güvenlik kamerası görüntüleri de temin edilerek dosyaya dahil edildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda okul müdürü Güçlü, jandarma tarafından gözaltına alınıp, 'Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü Güçlü'nün açığa alındığı bildirildi. B.U.U., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın ardından okul müdürü Bekir Güçlü hakkında dava açıldı.

Davanın ilk duruşması bugün Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Bekir Güçlü, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur otizmli öğrenci B.U.U. ve annesi Derya Yavuz ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri mahkemede hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında sanık Güçlü, hakkındaki suçlamaları reddedip daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Öğrencimizi merdivenden inerken gördüğümde montundan- omzundan, tutarak niye derse girmediğini sordum. Küfürle karşılık verdi, kendini geriye doğru itti. Bir anda dengesini kaybedip merdivenlerden düşüp, yuvarlandı. İtme girişimim, kasıtlı bir hareketim yoktu. Kameraları farklı açılardan izlerseniz benim dediklerimi göreceksiniz. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

BARO VE DERNEĞİN KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Hakim, Manisa Barosu, İzmir Barosu ve Otizmliler Derneği'nin davaya müdahil olma taleplerini reddetti. Sanık okul müdürü B.G.'nin tutukluluk halinin devamına da karar veren hakim, duruşmayı 16 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.