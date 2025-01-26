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Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında

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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında yakınlarını kaybedenleri arayıp hakaret eden 3 kişi gözaltına alındı, diğer şüpheliler aranıyor. Gelişmeyi "Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır" ifadeleriyle duyuran İçişleri Bakanı Yerlikaya operasyon görüntülerini de paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip arayarak, alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçti.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp hakaret eden 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

"VİCDANSIZLAR YAKALANDI"

Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D.'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarıyla çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden vicdansızlar yakalandı" açıklamasında bulundu.

Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında

"ACI DURUMUN İSTİSMAR EDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bakan Yerlikaya açıklamasını şöyle sürdürdü; "Kartalkaya'da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı. Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır.

"DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR"

Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır"

Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında

Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıGökhan:

Hepimizin tüm bilgileri İnternette dolaşıyor. Bunlar nasıl bulmuş bilgileri. Bunun da bi zahmet hesabını sorun kendinize

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıBelek Antalya:

Nasıl bir şerefsizlik örneğidir bu

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHOZKAN:

Dillerini sökün konuşamasınlar...

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

Rica ediyorum yalvarıyorum güzel bir ceza verin. Bu vicdansız Lara

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıBidüşün:

Fetönün sümüklüleridir kesin.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

telegramda canlı yayındalar şuan çoğu yurt dışında

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSamet Canaral:

yakalanmaları yetmez idam edilmeliler

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

job

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yurtdısında rahat olunca insanın türkiyedekilerle dalga geçesi geliyor ama ölenler üzerinden yapılması çok yanlış

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıErcan POLAT:

Allah bilir sizin hakkınızda neyin doğru olduğunu vicdansızlar.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
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