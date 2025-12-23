Otel yangınında 8 yakınını yitiren avukat: İl Özel İdaresi yöneticilerine verilen cezayı istinafa taşıdık

BOLU'da, Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, "İl Özel İdaresi yöneticileri hariç diğer personelle ilgili bizi tatmin eden bir karar verilmiştir. ve bu şahıslar 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarıyla ilgili iddianame düzenlenmiştir. Her ne kadar İl Özel İdaresi yöneticileri yönünden sorumluluk daraltılarak bilinçli taksir nitelemesi yapılmış olsa da bu nitelemeyi kabul etmedik ve dosyayı bir üst mahkeme olarak istinaf mahkemesine taşıdık" dedi.

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirirken 133 kişi yaralandı. 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava sonuçlanırken sanıklara ceza yağdı. Tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı 'Olası kastla öldürme' suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklar ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 'Olası kastla öldürme' suçundan 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.

Heyet, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Grand Kartal Otel muhasebe personelleri Cemal Özer ve Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, LPG tesisat bakım görevlileri Doğan Aydın, Muharrem Şen ve İş Güvenliği Uzmanı Kübra Demir 21 yıl 4 ay 15'er gün, mutfak personeli Reşat Bölük, otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, denetim şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, denetim şirketi çalışanı Aleyna Beşinci, kafeyi işleten şirketin yetkilileri İbrahim Polat, İsmail Karagöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter yardımcısı Bünyamin Bal, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan'ı 21'er yıl, otelin resepsiyon görevlisi Yigithan Burak Çetin'i 12 yıl, otelin teknik personeli Bayram Ütkü'yü 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, mutfak personeli Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, İbrahim Polat, İsmail Karagöz'ün tutuklanmasına, Doğan Aydın hakkında 'Konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca 'Olası kast'tan hapis cezası verilen 11 sanık, 'Yaralama', 'Mala zarar verme' suçlarından çeşitli oranlarda hapse mahkum edildi.

'İL ÖZEL İDARESİ YÖNETİCİLERİ HAKKINDAKİ DOSYAYI İSTİNAFA TAŞIDIK'

Yangın faciasında çocukları, torunları ve gelini olmak üzere 8 kişiyi kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, "İl Özel İdaresi yöneticileri hariç diğer personelle ilgili bizi tatmin eden bir karar verilmiştir. ve bu şahıslar 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarıyla ilgili iddianame düzenlenmiştir. Her ne kadar İl Özel İdaresi yöneticileri yönünden sorumluluk daraltılarak bilinçli taksir nitelemesi yapılmış olsa da bu nitelemeyi kabul etmedik ve dosyayı bir üst mahkeme olarak istinaf mahkemesine taşıdık. Çünkü bize göre burada İl Özel İdaresi personeli açısından da verilmesi gereken değerlendirilmesi gereken suç 'Olası kasttır' ve buna uygun bir şekilde ceza verilmelidir. Müebbet hapis cezası alan belediye personeliyle aynı gün denetime gelen bakanlık personeli önce ailenin diğer oteli olan Gazelle Otel'e gitmiş ve burada ücretsiz ağırlanmış. Ardından otel müdürlüğünün şoförlüğünde katliamın yaşandığı otele geçmiş. Burada altı çizilmesi gereken husus şudur. Belediye personelinin sınırlı yerel yetkileri 'Olası kast' kapsamında değerlendirilirken çok daha geniş yetkilere sahip bakanlık personelinin yalnızca dikkatsizlik düzeyinde sorumlu tutulması hukuken mümkün değildir. Adalet kişilere göre kişilerin bulunduğu mevkilere göre eğilip bükülmez" dedi.

'DAHA AZ CEZA TAYİNİNİNE GİDEMEZ'

Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli mutlaka 'Olası kast' suçundan yargılanması gerektiğini belirten Gültekin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli turizm işletme belgesini verme, bu belgeyi askıya alma, iptal etme, tesisin faaliyetini durdurma, denetim yaptırma yetkisine sahip midir, sahiptir. Bu yetkiler belediyeden daha dar değil, daha geniştir. Yetkisi daha geliş olanın sorumluluğu daha az olamaz. Yetkisi daha dar olan belediye personeli 'Olası kast' ile ceza alırken daha geniş olan Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli netice itibarıyla 'Taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan daha hafif bir şeyden ceza tayinine gidemez" diye konuştu.

Avukat Gültekin Yüksel, yangında ölen 78 kişinin adına sonuna kadar davanın takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Allah'ın izniyle 78 canın ailesi biz bu işi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hukuki olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunlar adaletin önüne çıkacaklar ve diğer suçlular gibi diğer suçlular gibi hapsi boylayacaklar ömür boyu. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.