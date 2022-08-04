Son dakika haberleri! MANİSA'DA OTLUKTA ÇIKAN YANGIN TARİHİ KAPLICALARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI - Haberler

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Son dakika haberleri! MANİSA'DA OTLUKTA ÇIKAN YANGIN TARİHİ KAPLICALARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Son dakika haberi... MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otlukta yangın çıktı.

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otlukta yangın çıktı. Yangın, bölgede bulunan tarihi Urganlı Kaplıcaları'na sıçramadan 1,5 saatte kontrol altına alınırken, 2 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Cambazlı ile Urganlı mahalleleri arasındaki otlukta saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve orman ekipleri geldi. Yerleşim yerlerine ve tarihi Urganlı Kaplıcaları'na yakın bir noktada başlayan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu, Ahmetli ve Gölmarmara itfaiye amirlikleri ile Turgutlu ve Ahmetli Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında Urganlı Kaplıcaları'na ait bir depo zarar gördü. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Öte yandan, yangına müdahale eden 2 itfaiye görevlisinin dumandan etkilenmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. Görevlilerin müdahalesi ambulansta yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Turgutlu Urganlı İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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