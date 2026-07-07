Trabzon 'ot biçme' kavgasında anneannenin ardından torunu da öldü

TRABZON'un Düzköy ilçesinde 'ot biçme' meselesi yüzünden çıkan tartışmada kayınbiraderi Paşa Gülle (64) tarafından vurulan Emine Gülle'nin (69) ardından onun torunu Ekrem Ergün de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ergün'ün yaralanan annesi Fatma Ergün'ün (51) tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Paşa Gülle ile yengesi Emine Gülle arasında 'ot biçme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Paşa Gülle, tabancasını ateşleyerek yengesi Emine Gülle ile kızı Fatma Ergün ve torunu Ekrem Ergün'ü vurdu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emine Gülle'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Fatma Ergün ile oğlu Ekrem Ergün ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından şüpheli Paşa Gülle, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Ekrem Ergün de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Öte yandan yaralı Fatma Ergün'ün ise tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı