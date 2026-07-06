Haberler

Trabzon'da 'ot biçme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon'da 'ot biçme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Düzköy ilçesinde ot biçme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Paşa G., yengesi Emine E.'yi tabancayla vurarak öldürdü, yeğeni Fatma E. ve torunu Ekrem E.'yi yaraladı. Şüpheli jandarmaya teslim oldu.

TRABZON'un Düzköy ilçesinde Paşa G. (64), 'ot biçme' meselesi yüzünden çıkan tartışmada yengesi Emine E.'yi (69) tabancayla vurarak öldürdü, yeğeni Fatma E. (51) ile onun oğlu Ekrem E.'yi (14) yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Paşa G. ile yengesi Emine Gülle arasında 'ot biçme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Paşa G. tabancasını ateşleyerek yengesi Emine Gülle ile kızı Fatma E. ve torunu Ekrem E.'yi vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emine Gülle'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Fatma ile oğlu Ekrem E. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından şüpheli Paşa G., jandarma ekiplerine teslim oldu. Hayatını kaybeden Emine Gülle'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış

ABD'yi NATO'dan çıkaracak mı? Ankara'ya gelirken çarpıcı çıkış
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilya'nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler

''Kendi ülkeleri elense bu kadar üzülmezlerdi''
Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı

Kimse görmedi ama, rezilliği anbean kaydedildi
Gurbetçiler sınır kuyruğunda birbirine girdi

Gurbetçiler sınır kuyruğunda birbirine girdi
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı

7 aydır kira alamayan ev sahibi çileden çıktı
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar

Aralarında İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi