ÖSYM, YKS Tercih İşlemlerinin Başladığını Duyurdu

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Bilgi Kılavuzu'nun yayımlandığı bildirildi. Açıklamada, "Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir" denildi.