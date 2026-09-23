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ÖSYM'nin eczacılık uzmanlık ve denklik sınav başvuruları bugün başladı

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ÖSYM'nin 7 Kasım'da uygulayacağı 2026-EUS ve 2026-STS Eczacılık sınavları için başvurular bugün başladı. Adaylar başvurularını 1 Ekim'e kadar ÖSYM başvuru merkezleri, ais.osym.gov.tr veya ÖSYM mobil uygulamasından yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 7 Kasım'da uygulanacak "2026 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-EUS) ve 2026 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Eczacılık)" başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 1 Ekim'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinin yanı sıra ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer alıyor.

Kaynak: AA
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