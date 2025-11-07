ÖSYM, Elektronik Sınav Sistemini Yaygınlaştırıyor

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ( Ösym ), sınav uygulamalarında dijital dönüşümü hızlandırarak elektronik sınav sistemini yaygınlaştırıyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Bu elektronik sınavlar, kağıt tabanlı sınavlara kıyasla çevre dostu ve organizasyon açısından daha verimli oluyor" dedi.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme) elektronik ortamda gerçekleştirildi. 1 Kasım Cumartesi düzenlenen sınava 4 binin üzerinde aday katıldı. Sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir ÖSYM e-sınav merkezlerinde uygulandı. Uygulanan elektronik sınavlarla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, dijital dönüşüm hedefleri kapsamında elektronik sınav sistemini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

'SINAV SONUÇLARI DA DAHA HIZLI BELLİ OLUYOR'

Başkan Ersoy, "Dijital dönüşüm hedeflerimizi hızlandırarak elektronik sınav sistemini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. 2023 yılında Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS- Eczacılık) elektronik ortamda uygulandı. Böylece ilk kez yabancı dil sınavları dışında farklı alanlarda sınavlar elektronik ortama dahil edildi. 2024 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (DGUY) ve Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) elektronik ortamda düzenlendi. 2024 yılında 19 sınav elektronik ortamda yapıldı. 2025 yılında Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP) uygulaması hayata geçirildi. Ayrıca Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Seviye Tespit Sınavı ve Sayıştay Eleme Sınavı elektronik ortama dahil edildi. Son olarak Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı e-sınav olarak gerçekleştirildi. Şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda düzenlenen bu elektronik sınavlar, kağıt tabanlı sınavlara kıyasla çevre dostu ve organizasyon açısından daha verimli oluyor. Sınav sonuçlarının da daha hızlı belli olması sebebiyle adaylar açısından avantajlı oluyor" dedi.