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ÖSYM e-YDTS/2 Türkçe sonuçlarını açıkladı, adaylar sonuc.osym.gov.tr'den erişebilecek

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ÖSYM, 19 Eylül'de uygulanan 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavının sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS/2 Türkçe) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Eylül'de uygulanan e-YDTS/2 Türkçe için değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA
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