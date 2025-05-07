ÖSYM'den 2025 YKS için Engelli Adaylara Yeni Destek Düzenlemeleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 21-22 Haziran'daki 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kılavuzunda engelli adaylara yönelik sağlık şartlarında güncelleme yapıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda engelli adayların sınav uygulamalarına yönelik sağlık şartlarında düzenlemeye gidilmiş ve bu doğrultuda 2025- Yks Kılavuzu güncellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Zihinsel engel oranı yüzde 50'nin altındaki adaylara destek

Kılavuza göre, Engelli Sağlık Kurulu Raporu (ESKR) veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'nda (ÇÖZGER) göz hastalıkları alanında yüzde 40'ın altında engel oranına sahip adaylar ile göz hastalığına ilişkin sağlık durumunu Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendiren görme engelli adaylara, talepleri halinde işaretleyici ve büyük punto basılı soru kitapçığı verilebilecek.

İlgili branş hekiminin aday sağlık raporu üzerinden yapacağı değerlendirme sonucu uygun görülmesi halinde adaya okuyucu da (filigranlı kitapçık) verilecek.

Bu adaylardan okuyucu yardımı alanlar ek süreden faydalanabilecek ancak sadece işaretleyici yardımı alanlara ek süre verilmeyecek.

ESKR ve ÇÖZGER'lerinde zihinsel engel oranı yüzde 50 altında olan adaylara, talepleri halinde okuyucu (çift kitapçık) veya işaretleyici verilecek. Bu durumda olan adaylara ek süre tanınmayacak.

Özel gereksinimi olan adaylara sınavda ek destek imkanı

ÇÖZGER veya ESKR raporlarında; spesifik okuma bozukluğu, gelişimsel disleksi, aritmetik bozukluğu gibi okul becerilerinin gelişimsel bozuklukları ile dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanılarından biri yer alan ancak gerekli özel gereksinim düzeyi ya da engel oranını karşılamayan adaylar da okuyucu, işaretleyici, ek süre, büyük punto basılı soru kitapçığı ve sağlık durumuna uygun araç-gereç desteğiyle sınav salonuna alınabilecek.