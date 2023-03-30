Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! ÖSYM'den yeni karar: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, deprem bölgelerinde de yapılacak

Güncel Haberler

Son dakika! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS ile ilgili alınan yeni kararı duyurdu. Buna göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı; 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılacak.

ÖSYM, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için yeni bir karar aldı. Buna göre Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınav yapmama kararı değişti.

4 İLDE YKS YAPILACAK

Açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS'nin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. ÖSYM, deprem bölgesinde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak.

YAPILMAMASI YÖNÜNDE KARAR ALINMIŞTI

8 Mart tarihinde yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler." denilmişti.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Malatya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title