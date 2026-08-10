YKS Tercihleri İçin Son Gün: ÖSYM Uyardı
- "Kıymetli adaylar, YKS tercih işlemleri bugün 23.59 itibarıyla sona erecek, son kontrollerinizi yapmakta fayda var"
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) tercih işlemlerinin bugün 23.59 itibarıyla sona ereceğini belirterek, son kontrollerin yapılmasının faydalı olacağını bildirdi.
NSosyal hesabından açıklama yapan Ersoy, şunları kaydetti:
"Kıymetli adaylar, YKS tercih işlemleri bugün 23.59 itibarıyla sona erecek, son kontrollerinizi yapmakta fayda var. Onay sürecini lütfen son dakikalara bırakmayın, ÖSYM aday işlemleri uygulaması üzerinden tercih sürecini tamamlayın. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."