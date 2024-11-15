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ÖSYM, 50. Yılında 1.500 Fidan Dikti

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ÖSYM Başkanlığı, 50. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlediği ağaç dikim etkinliği ile Atatürk Orman Çiftliği'nde 1.500 fidanı toprakla buluşturdu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, etkinlikte doğaya katkının ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmanın önemini vurguladı.

ÖSYM'nin 50. Yılında bin 500 fidan toprakla buluştu

ANKARA - ÖSYM Başkanlığı, 50'nci kuruluş yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde 50'nci Yıl Hatıra Ormanı için ağaç dikim etkinliği düzenledi. Bu kapsamda bin 500 fidan dikileceğini belirten ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, doğaya katkı sağlamanın ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmanın önemini de vurguladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın kuruluşunun 50'nci yılı nedeniyle, ÖSYM Başkanlığı 50. Yıl Hatıra Ormanı oluşturmak için ağaç dikim etkinliği düzenledi. Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen etkinlikte konuşan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Bugün burada ÖSYM'nin ellinci yılını kutluyoruz. 50'nci etkinlikleri kapsamında ÖSYM 50. Yıl Hatıra Ormanına Ağaç dikimine bin 500 ağacın dikimi için burada bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kapsamında bizler inşallah yeşil bir dünya çalışması için ÖSYM olarak böyle bir sorumluluk almaktan mutluluk, onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

"'Kıyametin yarın kopacağını bilseniz dahi elinizde bir fidan olsa o fidanı dikin'"

Dikilen her ağacın bir nefes olarak dünyaya yayıldığını kaydeden Ersoy, "İnşallah buradaki nefes tüm dünyaya yayılır ve özellikle Gazze'de nefes bulur ve Gazze'deki zulmün ortadan kalkmasına sebep olur. Biliyorsunuz iklim krizinin yaygınlaştığı bu günlerde bizler de bir fidan dikerek bir nebze de olsun bu krizin geriye gitmesi için çalışma yapıyoruz, sorumluluk alıyoruz. Hazreti Peygamber Efendimiz'in belirttiği gibi 'kıyametin yarın kopacağını bilseniz dahi elinizde bir fidan olsa o fidanı dikin' diyen medeniyetin temsilcileriyiz bizler. Dolayısıyla bizler için biliyorsunuz toprak kutsaldır, anadır, yardır, su azizdir. Atalarımızdan gelen bu öğreti doğrultusunda bizler de inşallah onların bize vermiş olduğu bir öğretiyi bizden sonraki nesillere taşımanın derdindeyiz. Bizden sonraki gençlere daha yaşanılabilir bir dünya yeşil bir dünya bırakmanın derdindeyiz" diye konuştu.

ÖSYM, 50. Yılında 1.500 Fidan Dikti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN EKİZOĞLU - Güncel
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