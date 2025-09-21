Osmanlı Mirası Kuşlat Camisi: 5 Asırdır Ayakta

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Zvornik şehri yakınlarında, Bosna'nın fethi sırasında Osmanlı askerleri tarafından inşa edilen Kuşlat Camisi, 5 asırdan fazladır ayakta duruyor.

Bosna'yı fetih amacıyla bölgeye gelen Osmanlı askerleri tarafından yüksek bir tepeye inşa edilen cami, "kartal yuvası" olarak da biliniyor.

Bosna Hersek'teki en eski camilerden biri olarak bilinen Kuşlat Camisi'ni tarihi kayıtlara göre, Osmanlı askerlerinin ibadet edebilmek için 1460-1480 yılları arasında inşa ettiği tahmin ediliyor.

Camiye ulaşmak için belli bir yere kadar araçla gidilmesi gerekiyor ve daha sonra ormanlık alan içerisinden yaklaşık yarım saatlik patika bir yol takip ediliyor. Camiye sadece yürüyerek ulaşabilenler, konum itibarıyla etkileyici bir manzarayla karşılaşıyor.

Aşağıdan bakıldığında ise ormanlık alan içerisinde görünen ibadethaneye, bölge sakinleri "gökyüzündeki cami" adını yakıştırıyor.

"Sık sık huzur ve sessizlik bulmak için burayı ziyaret ediyorum"

Bölgede oturan 21 yaşındaki Ahmed Huremovic, AA muhabirine, caminin vatanları için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Caminin konumunun turistlerin ilgisi çektiğini dile getiren Huremovic, "Sık sık huzur ve sessizlik bulmak için burayı ziyaret ediyorum. Burası zengin bir tarihe sahip." dedi.

Ulaşımı zor olduğu için vakit namazlarının kılınmadığı camide ramazan aylarında cuma namazları kılınıyor.

Osmanlı coğrafyasını gezen Evliya Çelebi de Seyahatnamesi'nde, Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa edildiği için Kuşlat Camisi'nden "Ebul Feth Camisi" olarak bahsediyor.

Konumu görenlerde hayranlık uyandıran cami, Konjevic Polje ile Zvornik arasındaki bir tepenin zirvesinde bulunuyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta yüzlerce camiyle aynı kaderi paylaşan cami, Sırplar tarafından yakılmıştı. Cami, 2013 yılında tekrar onarılarak ibadete açılmıştı.