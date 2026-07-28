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67 yıldır terzi: Hüsamettin Zorlu

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Osmaniye'de çırak olarak başladığı terziliği sürdüren 80 yaşındaki Hüsamettin Zorlu, gönül verdiği mesleği için 67 yıldır dikiş makinesinde mesai harcıyor.

Osmaniye'de çırak olarak başladığı terziliği sürdüren 80 yaşındaki Hüsamettin Zorlu, gönül verdiği mesleği için 67 yıldır dikiş makinesinde mesai harcıyor.

Mesleğe 13 yaşında çırak olarak adım atan Zorlu, yıllarca İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'deki terzilerde çalışıp ustalaştıktan sonra memleketi Osmaniye'ye döndü.

Zorlu, 2006'da Rahime Hatun Meydanı'nda 10 metrekarelik dükkan açtı.

Eline 67 yıl önce aldığı kumaş makasını bırakmayan Zorlu, müşterilerinin getirdiği kıyafetlerin tadilatını yapıyor, kişiye özel takım elbiseler tasarlıyor.

İlerleyen teknoloji ve hazır giyime olan ilgiye rağmen terzilikten kopmayan Zorlu, günlerini dikiş makinesi başında geçiriyor.

"Bizim zamanımızda gurbet sanatıydı"

Hüsamettin Zorlu, AA muhabirine, terzilik yaparak 4 çocuk büyüttüğünü söyledi.

Mesleğe erken yaşlarda başladığını dile getiren Zorlu, "Mesleğe ilkokul 5. sınıfta girmiştim, sanatı da sevdim. Bizim zamanımızda gurbet sanatıydı. İstanbul, Ankara, İzmir'e gittik. Buralarda çalıştık ve iyi ustaların yanında kalfalık yaptık. Kısmet buraymış tekrar döndük. Yağımızda kavruluyoruz. İşin sonuna gelmemize rağmen idare ediyoruz." diye konuştu.

Zorlu, mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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