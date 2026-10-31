Osmaniye Sumbas'ta 3.8 büyüklüğünde deprem oldu, sarsıntı olumsuzluğa yol açmadı

Osmaniye Sumbas'ta 3.8 büyüklüğünde deprem oldu, sarsıntı olumsuzluğa yol açmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 12.52'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde olan sarsıntı, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 12.52'de merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde olan sarsıntı, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı