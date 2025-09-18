Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) tarafından kurumsal kalite güvence çalışmaları kapsamında akreditasyon bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

OKÜ Büyük Amfi Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun'un başkanlığında yapılan toplantıya, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, bölüm başkanları ve akademik yöneticiler katıldı.

Uzun, programdaki konuşmasında, üniversitenin kurumsal gelişim sürecinde akreditasyonun önemli olduğunu belirterek, kalite güvence sisteminin tüm birimlerde etkin biçimde uygulanmasını önemsediğini söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cihangir de akreditasyon sürecinin isleyişi, anket ve paydaş katılımı konularında sunum yaptı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.