Haberler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, kurumsal kalite güvence çalışmaları kapsamında akreditasyon bilgilendirme toplantısı düzenledi. Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, akademik yöneticiler akreditasyon sürecinin önemini ve uygulanabilirliğini tartıştı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) tarafından kurumsal kalite güvence çalışmaları kapsamında akreditasyon bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

OKÜ Büyük Amfi Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun'un başkanlığında yapılan toplantıya, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, bölüm başkanları ve akademik yöneticiler katıldı.

Uzun, programdaki konuşmasında, üniversitenin kurumsal gelişim sürecinde akreditasyonun önemli olduğunu belirterek, kalite güvence sisteminin tüm birimlerde etkin biçimde uygulanmasını önemsediğini söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cihangir de akreditasyon sürecinin isleyişi, anket ve paydaş katılımı konularında sunum yaptı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı

Sipariş götürdüğü kadının evine giren kurye için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.