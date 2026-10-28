Osmaniye'de yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Osmaniye'de yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Vayvaylı Köyü'nde hayvan otlatan 2 çobanın yakınına yıldırım düştü. Çobanlardan biri olay yerinde can verdi, diğeri yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvan otlattıkları sırada yakınlarına yıldırım düşen 2 çobandan 1'i öldü, diğeri yaralandı.
ÇOBANLARA YILDIRIM İSABET ETTİ
Vayvaylı Köyü'nde hayvan otlatmaya çıkan çoban Horo Özdemir ve Ç.İ'nin yakınına yıldırım düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Horo Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ç.İ. ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Özdemir'in cenazesi ise incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.