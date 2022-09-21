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İstanbul'da metro inşaatındaki kazada ölen işçinin cenazesi defnedildi

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İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerden Yunus Karacaoğlu'nun cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerden Yunus Karacaoğlu'nun cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Yunus Karacaoğlu'nun (45) cenazesi, uçakla getirildiği Adana Havalimanı'ndan Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüldü.

Burada Cengiz Topel Mahallesi'ndeki evine götürülerek helallik alınan Karacaoğlu'nun cenazesi, Tapu Tepesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Üç çocuk babası Karacaoğlu'nun izin dönüşü ilk mesai gününde kazanın olduğu öğrenildi.

Olay

İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesinde dün meydana gelen olayda kule vinci devrilmesi sonucu kule vinç operatörü Yunus Karacaoğlu ile yanında bulunan işçilerden Ahmet D. hayatını kaybetmiş, Ali Ö. ise ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Sefa Mutlu - Güncel

Sancaktepe Osmaniye İstanbul Güncel Haberler

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