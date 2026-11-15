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Osmaniye Düziçi'de TIR ile 3 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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Osmaniye Düziçi'de TIR ile 3 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde TAG Otoyolu'nun Adana yönünde TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'de TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Düziçi ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Adana yönünde seyir halinde olan sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen TIR ile 3 otomobil, peş peşe çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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