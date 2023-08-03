Osmaniye'deki depremzedelere bisiklet hediye edildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, konteyner kentte kalan çocuklara bisiklet hediye edildi. Vali Erdinç Yılmaz, Türk Kızılayı'nın desteğiyle 25 çocuğun bisiklet talebini karşıladıklarını belirterek teşekkür etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, konteyner kentte kalan çocuklara bisiklet hediye edildi.
Vali Erdinç Yılmaz, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki konteyner kentte düzenlenen etkinlikte, bisiklet isteyen 25 çocuğun talebinin karşılanmasını sağlayan Türk Kızılaya teşekkür etti.
Çocukların mutlu görmenin kendilerini de sevindirdiğini belirten Yılmaz, "Çocuklarımızı çok seviyoruz, onlar bizim her şeyimiz. Onlar için en güzel hediyelerden biriydi." dedi.
Yılmaz, konuşmasının ardından bisikletlerini verdiği çocuklarla sohbet etti.