Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

OSMANİYE'de iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Osmaniye- Kadirli Karayolu Cevdetiye beldesi yakınında meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı traktör, çarpıştı. Araçlar demir yığını haline dönüşürken çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan çok sayıda kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.