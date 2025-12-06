Haberler

Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı Haber Videosunu İzle
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazada otobüsün sağ tarafının resmen param parça olduğu görüldü. Öte yandan, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz kazayla ilgili, "TIR'ın lastiği patlıyor ve orta şeritte duruyor. Bu sırada karayollarına haber veriyor ancak bu sırada otobüs arkadan çarpıyor. Otobüsün hızı konusunda şu anda bilgimiz yok" dedi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü tıra çarptı. Feci kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

OTOBÜS TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen SEÇ turizme ait 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı güzergahta 06 CSZ 652 plakalı tıra çarptı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 6 ölü, 11 yaralı

SIKIŞAN YOLCULAR UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA ÇIKARILABİLDİ

Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osmaniye'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 6 ölü, 11 yaralı

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Osmaniye'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 6 ölü, 11 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik açıklamasında, "Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Yol trafiğe kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Osmaniye'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 6 ölü, 11 yaralı

TIRIN LASTİĞİ YOLUN OTRASINDA PATLAMIŞ

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz kazayla ilgili, "TIR'ın lastiği patlıyor ve orta şeritte duruyor. Bu sırada karayollarına haber veriyor ancak bu sırada otobüs arkadan çarpıyor. Otobüsün hızı konusunda şu anda bilgimiz yok." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

uykusuz şöförler uykusuz robot gibi gidip geliyorlar, yazık günah ya

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Ayağı gazda gözü uykuda veya telefonda bir şoför

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

tırlar a ayrı yol yapilsin.tüm kazalar duran ya da duraklayan tirlardan oluyor

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

O bölgenin en zorlu yolu bahçe nurdağı arasında kalan bölümdür tehlikeli dik sarp kayalıklı bi alandır gerçekten zor bi yol o yolu okadar iyi bilip neden bu otobüs soförleri önlem almazlar anlamak çok güç gerçekten otobüse binmeye korkar oldu insan

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

kardeşim kaza otobanda, eski yolda değil

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

Afyon'a 7 saatte kutahyalilarla gittim otobüs leş bakimsizdi Afyon'da 15 dakka otururken tabelası değişti bursa oldu yolcular bindi yeniden hareket etti ölümlerin hepsi normaldir Allah'tan falan değildir.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular

Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.