Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü tıra çarptı. Feci kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

OTOBÜS TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen SEÇ turizme ait 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı güzergahta 06 CSZ 652 plakalı tıra çarptı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN YOLCULAR UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA ÇIKARILABİLDİ

Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik açıklamasında, "Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Yol trafiğe kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

TIRIN LASTİĞİ YOLUN OTRASINDA PATLAMIŞ

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz kazayla ilgili, "TIR'ın lastiği patlıyor ve orta şeritte duruyor. Bu sırada karayollarına haber veriyor ancak bu sırada otobüs arkadan çarpıyor. Otobüsün hızı konusunda şu anda bilgimiz yok." dedi.