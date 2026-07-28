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Kümesteki yangın güvercinlerini kurtarmak isteyen kişiyi yaraladı

Kümesteki yangın güvercinlerini kurtarmak isteyen kişiyi yaraladı
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Osmaniye'de yangın çıkan kümesteki güvercinlerini kurtarmak isterken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de yangın çıkan kümesteki güvercinlerini kurtarmak isterken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Rahime Hatun Mahallesi'nde Okan Ö'nün evinin damındaki kümeste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kafesteki güvercinlerini kurtarmaya çalışırken vücudunda yanık oluşan Okan Ö, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bazı güvercinler telef oldu.

Kaynak: AA
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