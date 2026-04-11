Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Operasyonda 144 uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda 144 uyuşturucu hap ile 4 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner