Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Osmaniye'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden isimler belli oldu.

OSMANİYE'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Osmaniye Merkez'e bağlı Kayalı köyü mevkisinde, Düziçi–Osmaniye yönünde meydana geldi. Osmaniye–Gaziantep istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen ve S.K.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan S.K.K. (26) ve S.Ş.K. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan B.K. (1) yaralandı. Diğer araçta bulunan M.T. de (77) yaşamını yitirirken, Z.K. (48) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİ OLDU

Osmaniye'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürerken hayatını kaybedenlerin Sevde Körkü, Süleyman Körkü ve Mehmet Toy olduğu belirendi.

Haber: İbrahim EMÜL-Kamil ŞEKER/OSMANİYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title