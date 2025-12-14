Haberler

Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

KONTROLÜ KAYBEDİNCE KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Osmaniye Merkez'e bağlı Kayalı köyü mevkisinde, Düziçi–Osmaniye yönünde meydana geldi. Osmaniye–Gaziantep istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen ve S.K.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada, hafif ticari araçta bulunan S.K.K. (26) ve S.Ş.K. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan B.K. (1) yaralandı. Diğer araçta bulunan M.T. de (77) yaşamını yitirirken, Z.K. (48) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Tam kazandım derken 90+2'de gelen golle yıkıldılar
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı

Trabzon'da kırmızı kart!
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar

Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
title