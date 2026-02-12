Osmaniye merkezli tefecilik ve silah ticareti operasyonu; 24 gözaltı

OSMANİYE merkezli tefecilik ve silah ticareti suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1,1 milyar TL işlem hacmine sahip banka hesapları ile 16 adet taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu tefecilik, silah ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarına yönelik Osmaniye, İstanbul, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 795 kişi ve 46 şirkete ait 10,2 milyar TL işlem hacmine sahip hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu madde, tarihi eser ve POS cihazı ele geçirildi. 1,1 milyar TL işlem hacmine sahip banka hesapları ile 16 adet taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Operasyonda 24 şüpheli ise gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.