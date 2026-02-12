Haberler

Osmaniye'de toprak kayması nedeniyle 8 ev tahliye edildi

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ve Bahçe ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonucunda toprak kaymaları meydana geldi. Tedbir amaçlı olarak 8 ev tahliye edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgedeki incelemelerine devam ediyor.

Osmaniye'nin Düziçi ve Bahçe ilçelerinde sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu 8 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Düziçi ve Bahçe ilçelerinde dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 3, Bahçe ilçesi Aşağıarıcaklı Mahallesi'nde de 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekiplerin bölgelerdeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
